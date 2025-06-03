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19:30 Мск
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Карузо: Йокич вообще ничего не говорит. У него всегда «лицо серийного убийцы». Без эмоций

Карузо: Йокич вообще ничего не говорит. У него всегда «лицо серийного убийцы». Без эмоций
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо высказался по поводу центрового и лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Он не разговаривает на площадке. Знаете, есть такие видеоролики, где рассказывают про Тима Данкана — молчаливого мастера подтрунивания. Вот Йокич, по крайней мере, насколько я могу судить, вообще ничего не говорит. У него всегда «лицо серийного убийцы» — без эмоций.

Поставил спину, сделал крюк, вернулся в защиту, перехватил мяч, побежал в быстрый отрыв, снова спокойно вернулся. Всё время абсолютно невозмутим и не показывает никаких чувств», — сказал Карузо во время подкаста Pardon My Take.

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