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Чемпиона НБА выселили на улицу из дома в США

Чемпиона НБА выселили на улицу из дома в США
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Чемпиона НБА и бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламара Одома выселили из дома.

По информации New York Post, бывшего баскетболиста выгнали на улицу из дома в Лос-Анджелесе за то, что он не смог оплатить арендную плату в размере $ 45 тыс. в месяц.

Напомним, Одом несколько раз лечился от различных зависимостей уже после окончания игровой карьеры, а также чуть не умер из-за запрещённых веществ, пережив клиническую смерть.

За время выступления в НБА, помимо «Лейкерс», Ламар играл за такие команды, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». В 2011 году получил приз лучшему шестому игроку лиги.

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