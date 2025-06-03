ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало четвёртого матча финала Единой лиги, где смотреть

Сегодня, 3 июня, пройдёт четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встретятся ЦСКА и «Зенит». Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Игру можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой осветит все ключевые события встречи.

Серия за золотые медали будет продолжаться до четырёх побед. После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Третье место уже завоевал УНИКС, победивший «Локомотив-Кубань».

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