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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Финальная серия Единой лиги: расписание на 3 июня

Финальная серия Единой лиги: расписание на 3 июня
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Сегодня, 3 июня, состоится четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют ЦСКА и «Зенит». Встреча пройдёт в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги 3 июня:

19:30 мск — ЦСКА — «Зенит».

Напомним, серия за золотые медали будет продолжаться до четырёх побед. После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». Ранее завершилась серия за бронзовые награды Единой лиги. Ими обладателями стали игроки казанского УНИКСа, оказавшиеся сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань».

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