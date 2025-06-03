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Личный тренер Тейтума рассказал о реабилитации звезды «Бостона»

Личный тренер Тейтума рассказал о реабилитации звезды «Бостона»
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Известный персональный тренер Дрю Хэнлен высказался насчёт того, как проходит реабилитация форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Я не сомневаюсь, что Джейсон Татум вернётся и станет лучшим игроком НБА и парнем, который будет бороться за чемпионство», — сказал Хэнлен в подкасте Full Court Pass.

Напомним, Тейтум во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Нью-Йорком» получил разрыв ахиллова сухожилия. «Кельты» проиграли «Никс» в серии со счётом 2-4, вылетев из плей-офф.

Отметим, Тейтум может пропустить большую часть регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Обычно восстановление от такой травмы проходит в течение 9-12 месяцев.

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