Гомельский назвал условия, при которых ЦСКА может обыграть «Зенит» в финале Единой лиги

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением, что нужно сделать ЦСКА, чтобы обыграть «Зенит» в финале Единой лиги ВТБ.

«Для того чтобы обыгрывать такую сильную команду, как Зенит, необходимо сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут матча. Необходимо полноценное участие всех игроков, выходящих на площадку. Невозможно победить, когда часть команды «прячется» от ответственности за результат за спиной товарищей. Какой смысл в очках Тримбла, если в решающие моменты он совершает две потери подряд. Если Аврамович не может найти способы помочь команде, когда у него не идёт бросок. Если М’Бай и меняющий его Антонов не могут помешать броскам своих подопечных — Уайта и Воронцевича, надеясь, что те сами промахнутся.

В целом защита ЦСКА выглядела в этом [третьем] матче слабо. Похожа на пунктирную линию. Вот сейчас мы защищаемся, а в следующей атаке соперника отдохнём. За промахи не ругают. Однако с процентом реализации трёхочковых надо что-то делать», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Зенит» выиграл третью игру финальной серии со счётом 91:83. Клуб из Санкт-Петербурга ведёт с результатом 2-1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвёртой встречи, которая начнётся сегодня, 3 июня, в 19:30 мск.