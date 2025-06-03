Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Боссы «Олимпиакоса» объявлены в розыск после скандала с «Панатинаикосом» — источник

Боссы «Олимпиакоса» объявлены в розыск после скандала с «Панатинаикосом» — источник
Комментарии

Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос подал иск против владельцев «Олимпиакоса» Гиоргоса и Панайотиса Ангелопулосов, а также против генерального менеджера клуба Никоса Лепениотиса. Об этом Димитрис рассказал на своей странице в социальных сетях.

Как информирует Basket News, в настоящий момент греческие власти ищут троих фигурантов иска.

В иске Яннакопулос сослался на публичные оскорбительные и клеветнические заявления в свой адрес, сделанные Ангелопулосами и Лепениотисом в прямом эфире во время и после второго матча финальной серии чемпионата Греции.

Материалы по теме
«Рвотное поведение». «Олимпиакос» показал видеонарезки с владельцем «Панатинаикоса»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android