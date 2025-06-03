Боссы «Олимпиакоса» объявлены в розыск после скандала с «Панатинаикосом» — источник

Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос подал иск против владельцев «Олимпиакоса» Гиоргоса и Панайотиса Ангелопулосов, а также против генерального менеджера клуба Никоса Лепениотиса. Об этом Димитрис рассказал на своей странице в социальных сетях.

Как информирует Basket News, в настоящий момент греческие власти ищут троих фигурантов иска.

В иске Яннакопулос сослался на публичные оскорбительные и клеветнические заявления в свой адрес, сделанные Ангелопулосами и Лепениотисом в прямом эфире во время и после второго матча финальной серии чемпионата Греции.

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