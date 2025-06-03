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19:30 Мск
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Названы шансы Шея Гилджес-Александера стать MVP финала НБА — 2025

Названы шансы Шея Гилджес-Александера стать MVP финала НБА — 2025
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Стали известны шансы разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера получить награду самому ценному игроку (MVP) финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.

Букмекерская контора Polymarket считает, что шансы Гилджес-Александера на MVP финала составляют 81%.
Напомним, в серии за чемпионство в НБА сыграют «Оклахома» и «Индиана Пэйсерс». Первый матч намечен на 6 июня. Начало встречи намечено на 3:30.

«Оклахома» в плей-офф обыграла «Мемфис» (4-0), «Денвер» (4-3) и «Миннесоту» (4-1), в свою очередь, «Индиана» оказалась сильнее «Милуоки» (4-1), «Кливленд» (4-1) и «Нью-Йорк» (4-2).

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