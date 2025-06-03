«Монако» временно отстранил экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса

Американский разыгрывающий Майк Джеймс временно отстранён от тренировочного процесса «Монако» за нарушение внутренних правил клуба. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Майк Джеймс временно и в качестве меры предосторожности отстранён из-за нарушения внутренних правил клуба, что требует дальнейшего расследования и сбора объяснений от баскетболиста. В связи с этим Майк Джеймс в настоящий момент отстранён от любой деятельности, связанной с «Монако», — говорится в сообщении клуба.

До перехода в «Монако» Джеймс выступал за ЦСКА, где также не раз получал дисциплинарные взыскания.

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