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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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Экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич может перейти в ЦСКА — источник

Экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич может перейти в ЦСКА — источник
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Бывший разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич может перейти в московский ЦСКА. Об этом информирует «Слободен печат». Сообщается, что армейцы хотят предложить северомакедонскому игроку двухлетний контракт. Сам Димитриевич пока не дал ответа.

Также отмечается, что на подписание соглашение с Ненадом претендует «Хапоэль» из Тель-Авива.

В настоящий момент Димитриевич является игроком «Олимпии». В сезоне-2024/2025 итальянский клуб не попал в плей-офф Евролиги, заняв 11-е место в регулярном чемпионате — 17 побед и 17 поражений. В УНИКСе Ненад выступал с 2022 по 2024 год.

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