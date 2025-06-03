Чемпион НБА рассказал, как придумал прозвище «Джокер» для Николы Йокича

Бывший игрок НБА двукратный чемпион североамериканской лиги Майк Миллер вспомнил, как придумал прозвище «Джокер» для центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. Миллер выступал за «Денвер» с 2015 по 2017 год.

«Я дал ему прозвище «Джокер», потому что не мог сказать: «Йокич, сделай этот чёртов пас». Так что я сказал: «Джокер, пасуй». Каждый раз, когда я видел его, то буквально не успевал произнести «Йокич» достаточно быстро, чтобы он сделал передачу. Так что я говорил «Джокер», — сказал Миллер в подкасте Пола Джорджа.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи.

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