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Чемпион НБА рассказал, как придумал прозвище «Джокер» для Николы Йокича

Чемпион НБА рассказал, как придумал прозвище «Джокер» для Николы Йокича
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Бывший игрок НБА двукратный чемпион североамериканской лиги Майк Миллер вспомнил, как придумал прозвище «Джокер» для центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. Миллер выступал за «Денвер» с 2015 по 2017 год.

«Я дал ему прозвище «Джокер», потому что не мог сказать: «Йокич, сделай этот чёртов пас». Так что я сказал: «Джокер, пасуй». Каждый раз, когда я видел его, то буквально не успевал произнести «Йокич» достаточно быстро, чтобы он сделал передачу. Так что я говорил «Джокер», — сказал Миллер в подкасте Пола Джорджа.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи.

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