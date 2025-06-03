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СМИ в США: Егор Дёмин — лучший кандидат для «Чикаго»

СМИ в США: Егор Дёмин — лучший кандидат для «Чикаго»
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Американское спортивное издание On Tap Sports Net рассказало, что «Чикаго Буллз» считает российского баскетболиста Егора Дёмина лучшим выбором для себя на драфте НБА 2025 года.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«В многочисленных сообщениях говорится о связях Дёмина с «Буллз» и о том, что руководство считает его лучшим кандидатом для усиления быстрого нападения, которое Билли Донован внедрил в прошлом сезоне. Хотя он может идеально вписаться в эту систему, сильные стороны Дёмина пересекаются со способностями Джоша Гидди, высокого защитника, который, как ожидается, заработает около $ 150 млн.

Скорее всего, Дёмину придётся конкурировать с ещё одним высоким защитником, ориентированным на передачи, — Лонзо Боллом, — за стабильное игровое время. Пока неясно, готов ли фронт-офис перестроить позицию защитника, чтобы создать роль для защитника из университета Бригама Янга, но некоторым может не понравиться, что выбор в лотерее ограничен ролью запасного», — говорится в материале On Tap Sports Net.

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