СМИ в США: Егор Дёмин — лучший кандидат для «Чикаго»

Американское спортивное издание On Tap Sports Net рассказало, что «Чикаго Буллз» считает российского баскетболиста Егора Дёмина лучшим выбором для себя на драфте НБА 2025 года.

«В многочисленных сообщениях говорится о связях Дёмина с «Буллз» и о том, что руководство считает его лучшим кандидатом для усиления быстрого нападения, которое Билли Донован внедрил в прошлом сезоне. Хотя он может идеально вписаться в эту систему, сильные стороны Дёмина пересекаются со способностями Джоша Гидди, высокого защитника, который, как ожидается, заработает около $ 150 млн.

Скорее всего, Дёмину придётся конкурировать с ещё одним высоким защитником, ориентированным на передачи, — Лонзо Боллом, — за стабильное игровое время. Пока неясно, готов ли фронт-офис перестроить позицию защитника, чтобы создать роль для защитника из университета Бригама Янга, но некоторым может не понравиться, что выбор в лотерее ограничен ролью запасного», — говорится в материале On Tap Sports Net.