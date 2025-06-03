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19:30 Мск
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Баркли: благодаря Джордану я стал зарабатывать миллионы просто за то, что ношу Nike

Баркли: благодаря Джордану я стал зарабатывать миллионы просто за то, что ношу Nike
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Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли, который сейчас работает телеведущим, рассказал, что благодаря легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану стал зарабатывать намного больше.

«Когда Майкл начал сниматься в рекламных роликах, это изменило всё для всех нас. Благодаря Джордану я стал зарабатывать миллионы просто за то, что ношу Nike — раньше такого не было, ни у кого не было именной линии кроссовок, приносящей по $ 100 млн в год. Всё это появилось только благодаря Майклу. Вот почему, несмотря на все разговоры о Леброне, о Коби, люди покупают кроссовки именно из-за чёртова Майкла Джордана, и точка. Без обид к остальным, да, есть и другие игроки, которые продают обувь… Но именно Джордан сделал так, что люди начали надевать его кроссовки даже на свадьбы — раньше никто бы о таком не подумал, а теперь это нормально, только вдумайтесь.

Однажды я вышел на игру в его кроссовках — скажу честно, он точно величайший баскетболист в истории, но это были самые тяжёлые кроссовки, в которых я когда-либо играл. Я не шучу — когда я разрабатывал свои, я хотел, чтобы они были максимально лёгкими. А эти Air Jordan — как будто кирпичи на ногах. Я даже позвонил ему после матча и спросил: «Слушай, что ты в эти кроссовки закладываешь?» Серьёзно, я сыграл в них как дань уважения, но для меня они слишком тяжёлые, это чистая правда. Я сказал ему: «Ты реально чёртов величайших всех времён, если можешь играть в таких тяжёлых башмаках», — сказал Баркли в шоу Дэна Патрика.

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