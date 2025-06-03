Баркли: благодаря Джордану я стал зарабатывать миллионы просто за то, что ношу Nike

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли, который сейчас работает телеведущим, рассказал, что благодаря легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану стал зарабатывать намного больше.

«Когда Майкл начал сниматься в рекламных роликах, это изменило всё для всех нас. Благодаря Джордану я стал зарабатывать миллионы просто за то, что ношу Nike — раньше такого не было, ни у кого не было именной линии кроссовок, приносящей по $ 100 млн в год. Всё это появилось только благодаря Майклу. Вот почему, несмотря на все разговоры о Леброне, о Коби, люди покупают кроссовки именно из-за чёртова Майкла Джордана, и точка. Без обид к остальным, да, есть и другие игроки, которые продают обувь… Но именно Джордан сделал так, что люди начали надевать его кроссовки даже на свадьбы — раньше никто бы о таком не подумал, а теперь это нормально, только вдумайтесь.

Однажды я вышел на игру в его кроссовках — скажу честно, он точно величайший баскетболист в истории, но это были самые тяжёлые кроссовки, в которых я когда-либо играл. Я не шучу — когда я разрабатывал свои, я хотел, чтобы они были максимально лёгкими. А эти Air Jordan — как будто кирпичи на ногах. Я даже позвонил ему после матча и спросил: «Слушай, что ты в эти кроссовки закладываешь?» Серьёзно, я сыграл в них как дань уважения, но для меня они слишком тяжёлые, это чистая правда. Я сказал ему: «Ты реально чёртов величайших всех времён, если можешь играть в таких тяжёлых башмаках», — сказал Баркли в шоу Дэна Патрика.