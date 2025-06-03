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«Настоящий ********». Ховард рассказал, что отличало Брайанта от Леброна

«Настоящий ********». Ховард рассказал, что отличало Брайанта от Леброна
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Чемпион НБА и бывший игрок лиги Дуайт Ховард поделился мнением о главном отличии легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта от Леброна Джеймса.

«Коби Брайант — настоящий ********, ему абсолютно всё равно, что о нём думают. Леброн Джеймс, напротив, старается всем понравиться, ему важно мнение окружающих. Мне кажется, они представляют собой две противоположности по характеру. Если говорить о результативности, то тут, конечно, Коби вне конкуренции. Но Карим Абдул-Джаббар — величайший, ведь у него был бросок, который никто не мог остановить, и он набрал свои 30 тыс. очков, забивая исключительно двухочковые», — рассказал Ховард в рамках подкаста Club 520.

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