«Настоящий ********». Ховард рассказал, что отличало Брайанта от Леброна

Чемпион НБА и бывший игрок лиги Дуайт Ховард поделился мнением о главном отличии легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта от Леброна Джеймса.

«Коби Брайант — настоящий ********, ему абсолютно всё равно, что о нём думают. Леброн Джеймс, напротив, старается всем понравиться, ему важно мнение окружающих. Мне кажется, они представляют собой две противоположности по характеру. Если говорить о результативности, то тут, конечно, Коби вне конкуренции. Но Карим Абдул-Джаббар — величайший, ведь у него был бросок, который никто не мог остановить, и он набрал свои 30 тыс. очков, забивая исключительно двухочковые», — рассказал Ховард в рамках подкаста Club 520.