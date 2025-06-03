«Идеальная цель». Назван клуб НБА, которому очень подошёл бы Егор Дёмин

Американский сайт Dunking with Wolves, посвящённый «Миннесоте Тимбервулвз», рассказал, что российский баскетболист Егор Дёмин может стать идеальным выбором на драфте 2025 года для «волков» по нескольким причинам.

«Егор Дёмин — идеальная цель для «Тимбервулвз», если он упадёт до 17-го выбора [на драфте НБА]. У него есть все шансы стать лучшим разыгрывающим на драфте. Он способен сделать любую передачу, какую вы только можете себе представить, включая аллей-упы. Наличие плеймейкера элитного уровня добавило бы «волкам» новый элемент. Кроме того, габариты Дёмина соответствуют универсальному стилю «Тимбервулвз», — говорится в материале Dunking with Wolves.