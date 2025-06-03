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«Идеальная цель». Назван клуб НБА, которому очень подошёл бы Егор Дёмин

«Идеальная цель». Назван клуб НБА, которому очень подошёл бы Егор Дёмин
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Американский сайт Dunking with Wolves, посвящённый «Миннесоте Тимбервулвз», рассказал, что российский баскетболист Егор Дёмин может стать идеальным выбором на драфте 2025 года для «волков» по нескольким причинам.

«Егор Дёмин — идеальная цель для «Тимбервулвз», если он упадёт до 17-го выбора [на драфте НБА]. У него есть все шансы стать лучшим разыгрывающим на драфте. Он способен сделать любую передачу, какую вы только можете себе представить, включая аллей-упы. Наличие плеймейкера элитного уровня добавило бы «волкам» новый элемент. Кроме того, габариты Дёмина соответствуют универсальному стилю «Тимбервулвз», — говорится в материале Dunking with Wolves.

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