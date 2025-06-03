Андрей Кириленко — о баскетбольных сборных России: мы «заржавевшие»

В случае возвращения к международным соревнованиям сборных России по баскетболу не стоит возлагать на них слишком высокие ожидания. С таким мнением выступил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. В настоящий момент национальные команды отстранены от участия в международных турнирах.

«Я не ожидаю, что наши национальные команды в случае возвращения к большим матчам или турнирам будут сразу классно выглядеть. Естественно, мы «заржавевшие», мы мало времени провели в международном поле, и этот пробел надо стараться компенсировать», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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