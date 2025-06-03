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«Сейчас не 1990-е». О'Нил предупредил Адетокунбо об ошибке, если тот уйдёт из «Милуоки»

«Сейчас не 1990-е». О'Нил предупредил Адетокунбо об ошибке, если тот уйдёт из «Милуоки»
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Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне телеведущий Шакил О’Нил, обратился к форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо, вокруг которого ходит всё больше слухов о том, что грек сменит команду.

«Я бы сказал ему, что смена города на более крупный теперь уже не играет такой важной роли. Сегодня главная арена — это социальные сети. Яннис стал всемирно известным именно благодаря им. Если ты переедешь в Лос-Анджелес, то половина твоего контракта уйдёт на налоги, а давление и стресс только возрастут. Сейчас он сам управляет своей судьбой — ему стоит подняться к руководству и сказать: «Дайте мне список всех свободных агентов, их контакты — я сам с ними поговорю».

Нужно привлекать игроков к себе. Раньше, когда я начинал карьеру, все считали, что маленький рынок — это недостаток, говорили, что нужно ехать в большой город. Я прошёл через это. Но теперь всё изменилось: каждый рынок равен, никого больше не волнует, в каком городе ты играешь. Сейчас не 1990-е», — цитирует О'Нила аккаунт Yahoo Sports в социальной сети X.

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