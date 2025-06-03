Названы главные цели «Лейкерс» среди центровых на межсезонье НБА. Они связаны с Дончичем

Журналист Эйван Сидери назвал двух центровых, за которыми будут охотиться «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье.

«Лейкерс» пытаются найти атлетичного бигмена, который будет работать на щитах. После аннулирования сделки по Марку Уильямсу два имени, за которыми стоит пристально следить этим летом, — Ник Клэкстон из «Бруклин Нетс» и Дэниел Гэффорд из «Даллас Маверикс». «Бруклин» открыт для обмена Клэкстона, в то время как Гэффорд ищет продления контракта с увеличением зарплаты», — написал Сидери в социальной сети X (ранее Twitter).

Также отмечается, что «Лейкерс» ищут качественного центрового для пик-энд-роллов с Лукой Дончичем.