Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы главные цели «Лейкерс» среди центровых на межсезонье НБА. Они связаны с Дончичем

Названы главные цели «Лейкерс» среди центровых на межсезонье НБА. Они связаны с Дончичем
Комментарии

Журналист Эйван Сидери назвал двух центровых, за которыми будут охотиться «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье.

«Лейкерс» пытаются найти атлетичного бигмена, который будет работать на щитах. После аннулирования сделки по Марку Уильямсу два имени, за которыми стоит пристально следить этим летом, — Ник Клэкстон из «Бруклин Нетс» и Дэниел Гэффорд из «Даллас Маверикс». «Бруклин» открыт для обмена Клэкстона, в то время как Гэффорд ищет продления контракта с увеличением зарплаты», — написал Сидери в социальной сети X (ранее Twitter).

Также отмечается, что «Лейкерс» ищут качественного центрового для пик-энд-роллов с Лукой Дончичем.

Сейчас читают:
Ставка на Леброна? До новых выборов президента США 3,5 года, однако кампания уже началась
Ставка на Леброна? До новых выборов президента США 3,5 года, однако кампания уже началась
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android