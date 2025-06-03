«Игроки НБА говорят об этом». Эксперт — о возможном употреблении Леброном PED-препаратов

Североамериканский журналист и аналитик Fox Sports Рик Бучер обвинил лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в употреблении препаратов, повышающих работоспособность (PED). В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

«Я ценю Леброна за то, чего он добился. Просто не думаю, что все хотят быть на его месте. И ещё возникает мучительный вопрос относительно того, как именно ему удаётся поддерживать такую выдающуюся физическую форму в столь зрелом возрасте. Есть ли какие-либо основания для спекуляций? Думаю, вы все понимаете, о чём я говорю. Не буду озвучивать это, потому что у меня нет доказательств. Но мы все знаем, какие существуют предположения. И я могу заверить вас, что игроки и персонал лиги часто говорят об этом в частном порядке. Это могут быть сплетни, но всё же это есть», — сказал Бучер в своём подкасте.

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