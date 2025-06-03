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19:30 Мск
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Чарльз Баркли рассказал, сколько бы зарабатывал Майкл Джордан в современной НБА

Чарльз Баркли рассказал, сколько бы зарабатывал Майкл Джордан в современной НБА
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Член Зала славы баскетбола, а ныне известный эксперт и телеведущий Чарльз Баркли объяснил, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан стал бы первым игроком в истории, заполучившим контракт в $ 100 млн за сезон.

«Он [Майкл Джордан] был бы первым игроком, заработавшим $ 100 млн. Через три-четыре года у нас будут ребята, которые будут зарабатывать по $ 70-80 млн, понимаешь. Боже, благослови их, пока они понимают, как им повезло, и не думают, что зарабатывают все эти деньги, потому что они великие игроки. Они просто родились в нужное время. У нас есть несколько отличных игроков, но, чёрт побери, я просто надеюсь, что они понимают, как им повезло, и прекратят эту чушь с распределением нагрузки.

Я такой старый, мы летали коммерческими рейсами и играли матчи друг за другом. А у этих ребят лучшие частные самолёты, лучший медицинский персонал, эти погружения в холодную воду, эти барокамеры, я имею в виду: у них лучшая обувь, и они не могут играть в баскетбол два дня подряд за $ 50-60 млн? Это самая безумная вещь на свете», — сказал Баркли в шоу Дэна Патрика.

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