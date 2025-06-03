«Индиана» выиграла все матчи плей-офф НБА — 2025, если их посещала звезда WNBA

Статистический портал StatMamba поделился интересным фактом о баскетбольном клубе «Индиана Пэйсерс» в плей-офф НБА 2025 года.

По информации портала, «иноходцы» выиграли все семь матчей в плей-офф, когда на игре присутствовала звезда женской НБА (WNBA) Кейтлин Кларк, которая выступает за «Индиану Фивер».

Кейтлин была выбрана под первым номером драфта WNBA 2024 года «Фивер». По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, «Пэйсерс» пробились в финал НБА в этом году, где сыграют с «Оклахома-Сити Тандер». Первый матч серии запланирован на 6 июня и начнётся в 3:00 мск. По ходу этого плей-офф «Индиана» обыграла «Милуоки» (4-1), «Кливленд» (4-1) и «Нью-Йорк» (4-2).