Трей Янг пообещал фанату, что «Атланта» выйдет в финал НБА в следующем сезоне

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг в социальной сети X (ранее Twitter) ответил фанату, пообещав, что его команда в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выйдет в финал.

— Трей Янг будет в финале в следующем году, запомните мои слова.

— Обещаю.

В сезоне-2024/2025 «Атланта» не сумела пробиться в плей-офф, закончив своё выступление в стадии плей-ин.

Напомним, самым весомым достижением Янга в составе «Атланты» в плей-офф НБА является выход в финал Восточной конференции в 2021 году. «Ястребы» сперва расправились с «Нью-Йорком» (4-1), затем в семи матчах одолели «Филадельфию» (4-3), а в финале Востока уступили «Милуоки» со счётом 2-4.