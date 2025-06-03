Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг пообещал фанату, что «Атланта» выйдет в финал НБА в следующем сезоне

Трей Янг пообещал фанату, что «Атланта» выйдет в финал НБА в следующем сезоне
Комментарии

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг в социальной сети X (ранее Twitter) ответил фанату, пообещав, что его команда в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выйдет в финал.

— Трей Янг будет в финале в следующем году, запомните мои слова.
— Обещаю.

В сезоне-2024/2025 «Атланта» не сумела пробиться в плей-офф, закончив своё выступление в стадии плей-ин.

Напомним, самым весомым достижением Янга в составе «Атланты» в плей-офф НБА является выход в финал Восточной конференции в 2021 году. «Ястребы» сперва расправились с «Нью-Йорком» (4-1), затем в семи матчах одолели «Филадельфию» (4-3), а в финале Востока уступили «Милуоки» со счётом 2-4.

Сейчас читают:
Ставка на Леброна? До новых выборов президента США 3,5 года, однако кампания уже началась
Ставка на Леброна? До новых выборов президента США 3,5 года, однако кампания уже началась
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android