Журналист назвал истинную причину обмена Таунса на Рэндла в «Миннесоту»

Журналист Джейк Фишер поделился инсайдерской информацией по поводу того, почему же «Миннесота Тимбервулвз» решила обменять Карла-Энтони Таунса на Джулиуса Рэндла из «Нью-Йорк Никс».

«Помимо экономии денег, «Тимбервулвз» рассматривали способность Рэндла врываться в «краску» после подбора, делать передачи в противоположный угол и находить слабые места в защите после его «катов». И в целом использовать как более оптимальную дополнительную опцию рядом с суперзвездой Энтони Эдвардсом, чем с Таунсом», — приводит слова Фишера официальный сайт Марка Штейна.

Отметим, «Миннесота» с Рэндлом в составе вышла в финал Западной конференции, а «Нью-Йорк» с Таунсом — в финал Восточной. Обе команды оказались слабее своих противников в этой стадии, не выйдя в главную серию сезона НБА.