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L'Équipe назвал причину, по которой «Монако» отстранил экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса

L'Équipe назвал причину, по которой «Монако» отстранил экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса
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Стала известная возможная причина временного отстранения американского разыгрывающего Майка Джеймса со стороны «Монако». Как информирует издание L'Équipe, игрок стал участником драки в одном из ресторанов Монако.

«Согласно нашей информации, инцидент, в котором клуб обвинил лучшего бомбардира в истории Евролиги, не связан со спортом. [Джеймс] стал участником драки в ресторане Монако и произнёс оскорбления в адрес полицейских», — говорится в сообщении издания.

В настоящий момент Джеймсу 34 года. С 2019 по 2021 год он выступал за московский ЦСКА, где также не раз получал дисциплинарные взыскания.

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