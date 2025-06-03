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«Мы хотим быть охотниками». Игрок «Оклахомы» — о настрое команды на плей-офф НБА

«Мы хотим быть охотниками». Игрок «Оклахомы» — о настрое команды на плей-офф НБА
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Айзея Хартенштайн объяснил, что отличает его команду от остальных в плей-офф НБА в плане настроя.

«Думаю, в плей-офф вы всегда должны доказывать, что из себя что-то представляете, и так каждый раз. Мы не та команда, которая ждёт, как нам достанется что-то просто так. Мы хотим выходить и побеждать, хотим быть охотниками.

Для нас не важно, что было раньше. Даже в плей-офф неважно всё, что было раньше. Мы всегда пытаемся выйти на паркет и постараться забрать своё. Не быть теми, на кого ведётся охота, а самим быть охотниками», — приводит слова Хартенштайна журналист Клементе Альманза в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Оклахома» в финале НБА сыграет с «Индианой Пэйсерс». Первый матч серии пройдёт 6 июня в 3:30 мск.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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