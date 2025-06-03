«Мы хотим быть охотниками». Игрок «Оклахомы» — о настрое команды на плей-офф НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Айзея Хартенштайн объяснил, что отличает его команду от остальных в плей-офф НБА в плане настроя.

«Думаю, в плей-офф вы всегда должны доказывать, что из себя что-то представляете, и так каждый раз. Мы не та команда, которая ждёт, как нам достанется что-то просто так. Мы хотим выходить и побеждать, хотим быть охотниками.

Для нас не важно, что было раньше. Даже в плей-офф неважно всё, что было раньше. Мы всегда пытаемся выйти на паркет и постараться забрать своё. Не быть теми, на кого ведётся охота, а самим быть охотниками», — приводит слова Хартенштайна журналист Клементе Альманза в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Оклахома» в финале НБА сыграет с «Индианой Пэйсерс». Первый матч серии пройдёт 6 июня в 3:30 мск.