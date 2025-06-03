Футболист ЦСКА Матвей Кисляк пожелал удачи баскетбольным армейцам в финале ЕЛ с «Зенитом»

Полузащитник футбольного ЦСКА Матвей Кисляк пожелал удачи баскетбольным армейцам, которые выступают в финальной серии Единой лиги ВТБ. За золото красно-синие борются с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Всем привет! Я Матвей Кисляк, игрок ПФК ЦСКА. Хочу пожелать удачи нашим парням из баскетбольной команды в решающих матчах с «Зенитом». Мы верим в вас и будем болеть. Надеюсь, кубок будет армейским. Вперёд, ЦСКА!» — сказал Кисляк на видео, которым поделилась пресс-служба ПБК ЦСКА.

Сегодня, 3 июня, состоится четвёртый матч между ЦСКА и «Зенитом». Он пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Ислам Махачев играет в баскетбол: