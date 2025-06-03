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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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«Это невероятно». Хавьер Паскуаль высказался перед четвёртым матчем финала ЕЛ с ЦСКА

«Это невероятно». Хавьер Паскуаль высказался перед четвёртым матчем финала ЕЛ с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий относительно предстоящего четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 3 июня, в Москве и начнётся в 19:30 мск. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущая игра проходила также в Москве и завершилась со счётом 91:83 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

«После предыдущей игры в Москве нас ждёт очень важный четвёртый матч финальной серии. Мы должны продолжить в том же духе, как играли в конце третьей встречи, и постараться не отставать в счёте большую часть времени, потому что в финале догонять всегда сложнее. Хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые были на третьем матче в Москве.

Я знаю, что во вторник нас будут поддерживать в специальной фан-зоне в Санкт-Петербурге. Мы чувствуем вашу поддержку, и на протяжении всего сезона вы заряжаете команду дополнительной энергией. Это невероятно. Мы сделаем всё, чтобы в итоге порадовать наших болельщиков», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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