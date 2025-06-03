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Владелец клуба отреагировал на обвинения в намерении изнасиловать дочь босса «Олимпиакоса»

Владелец клуба отреагировал на обвинения в намерении изнасиловать дочь босса «Олимпиакоса»
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Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос выступил с заявлением после обвинений со стороны боссов «Олимпиакоса» Гиоргоса и Панайотиса Ангелопулосов. Ранее сообщалось, что Яннакопулос якобы угрожал подвергнуть сексуальному насилию дочь Гиоргоса.

«Позвольте сообщить, что грязь, которой они пытались облить меня, не останется безнаказанной. Без всякого стыда заявлялось, как я будто бы говорил, что пересплю с дочерью Гиоргоса Ангелопулоса. Они говорили, что я пересплю с его дочерью. Сказка о преступнике Яннакопулосе, который якобы говорил о чужих дочерях, рухнула и не останется безнаказанной.

Хватит с меня мифа о хороших парнях, которые притворяются жертвами, бесстыдно сочиняя жуткие истории. Очевидно, последуют судебные иски», — сказал Яннакопулос на своей странице в социальных сетях.

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