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Стефен Карри рассказал, чем может заняться после завершения карьеры в НБА

Стефен Карри рассказал, чем может заняться после завершения карьеры в НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что после завершения карьеры игрока не исключает возможности работать на телевидении. Спортсмен заявил, что подумает об этом.

«Но я бы пока не спешил. Необходимо найти подходящую возможность, потому что во всём, что я делаю, я хочу быть полностью вовлечённым», — приводит слова Карри издание CNBC.

В настоящий момент Карри 37 лет. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи.

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Карри играет со своим сыном во время тайм-аута:

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