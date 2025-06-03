Алекса Аврамович подписал трёхлетний контракт с «Дубаем» — Basket News

Сербский разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович подписал контракт с «Дубаем». Об этом информирует Basket News со ссылкой на свои источники. Сообщается, что стороны договорились о соглашении сроком на три года. ЦСКА получит выкуп за баскетболиста.

Ранее инсайдеры сообщали, что армейцы за Аврамовича могут получить € 400 тыс.

Аврамович перешёл в ЦСКА летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Алекса принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 12,5 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 3,3 передачи. «Дубай» в следующем сезоне будет выступать в Евролиге.

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