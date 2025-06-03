Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алекса Аврамович подписал трёхлетний контракт с «Дубаем» — Basket News

Алекса Аврамович подписал трёхлетний контракт с «Дубаем» — Basket News
Комментарии

Сербский разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович подписал контракт с «Дубаем». Об этом информирует Basket News со ссылкой на свои источники. Сообщается, что стороны договорились о соглашении сроком на три года. ЦСКА получит выкуп за баскетболиста.

Ранее инсайдеры сообщали, что армейцы за Аврамовича могут получить € 400 тыс.

Аврамович перешёл в ЦСКА летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Алекса принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 12,5 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 3,3 передачи. «Дубай» в следующем сезоне будет выступать в Евролиге.

Сейчас читают:
Заявка на чемпионство. «Зенит» собрался и преподал урок ЦСКА в финале Единой лиги
Заявка на чемпионство. «Зенит» собрался и преподал урок ЦСКА в финале Единой лиги

Аврамович преподал урок сербского языка для Ганькевича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android