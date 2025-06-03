У «Оклахомы» и «Индианы» больше всего побед среди всех команд НБА с начала 2025 года

Финалисты нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс» с начала 2025 года одержали больше побед, чем любая другая команда.

«Оклахома» с 1 января и до настоящего момента в матчах регулярного чемпионата и плей-офф одержала 53 победы и потерпела 13 поражений. У «Индианы» следующая статистика в аналогичном временном промежутке — 46 побед — 18 поражений. На третьем месте по победам — «Бостон Селтикс», у которого также 17 поражений.

Напомним, первая встреча финальной серии между «Оклахомой» и «Индианой» состоится 6 июня в Оклахома-Сити. Игра начнётся в 3:30 мск.

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