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Определились детали переговоров «Хьюстона» и «Финикса» по обмену Кевина Дюранта

Определились детали переговоров «Хьюстона» и «Финикса» по обмену Кевина Дюранта
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Популярное североамериканское спортивное издание The Athletic рассказало о переговорах между «Хьюстон Рокетс» и «Финикс Санз» по возможному обмену звёздного лёгкого форварда Кевина Дюранта.

«Это не значит, что между «Хьюстон Рокетс» и «Финикс Санз» нет контактов. Напротив, по данным источников в клубах, «Финикс» активно пытается обменять Кевина Дюранта и вернуть себе полный контроль над своими драфт-пиками, начиная с 10-го выбора на предстоящем драфте. С момента завершения сезона «Хьюстон» получил несколько предложений от «Финикса», который постепенно снижал запрашиваемую цену за Дюранта

В «Рокетс» есть определённая цена, при которой клуб был бы заинтересован в сделке, однако в организации опасаются разрушить нынешний состав ради 36-летнего игрока, недавно восстановившегося после травмы, поэтому вероятность сделки остаётся под вопросом», — сказано в статье.

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