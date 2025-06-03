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Экс-игрок НБА: пятого чемпионства Леброну не видать. Разве что он сам его себе купит

Экс-игрок НБА: пятого чемпионства Леброну не видать. Разве что он сам его себе купит
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олден Полинис выразил уверенность, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет завоевать ещё одно чемпионство. В настоящий момент Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА.

«Мне кажется, тема долголетия в спорте уже слишком преувеличена. Серьёзно, что ещё ты хочешь доказать? Пора бы уже задуматься о завершении карьеры. Пятого чемпионства ему не видать, разве что он сам его себе купит. Этого просто не случится», — сказал Полинис на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

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