«Я тебе сейчас наваляю!» Экс-игрок НБА раскрыл детали драки Шакила О'Нила и Коби Брайанта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олден Полинис вспомнил об инциденте между легендами «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом.

«Я, по сути, спас его… от Шака. До сих пор у меня в ушах звенит от того удара, который предназначался Коби, но попал по мне. Давай расскажу, как всё случилось: мы были в колледже, играли, я старался попасть в «Лейкерс» — я же их фанат, хотел быть рядом с командой. Работаем, я держу Шака, всё как обычно: забивает — и говорит: «Это моя команда, *****». Потом Коби отвечает: «Нет, это моя команда». Они начинают спорить прямо на площадке… Мяч всё — мёртвый, а они всё препираются, я сначала думал, что это обычная перепалка.

Но тут Шак говорит: «Я тебе сейчас наваляю!», и я уже понимаю — всё серьёзно, сейчас подерутся. И, не успел я опомниться, как Шак замахивается, чтобы ударить… Я инстинктивно отталкиваю Коби в сторону, потому что не люблю хватать людей — только если уже полный беспредел. Оттолкнул Коби, а Шак всё равно замахнулся — и бац! Попал по мне сверху, прям по голове. Я такой: «Что за…?» Думаю, вот теперь меня ещё и побили.

Шак устремился за Коби, и тогда я его схватил со спины: «Ну-ка, здоровяк, успокойся». И в этот момент я реально думаю: «Кто-нибудь, помогите!» Потом, помню, то ли Кори Блунт, то ли Самаки Уокер — кто-то из них — подхватил Коби. Я держу Шака и думаю: если Коби начнёт отвечать, придётся отпустить Шака, а этого не хочется. Ну, в общем, их растащили, но у меня всё это время в ушах жутко звенело — блин, какой же Шак огромный и сильный!» – сказал Полинис на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

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