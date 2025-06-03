Хоккеист ЦСКА Нестеров пожелал удачи баскетбольным армейцам в финале ЕЛ с «Зенитом»

Защитник и капитан хоккейного ЦСКА Никита Нестеров пожелал удачи баскетбольным армейцам, которые выступают в финальной серии Единой лиги ВТБ. За золото красно-синие борются с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хочу пожелать нашим братьям баскетболистам удачи в четвёртой игре и финальной серии. Красно-синий — самый сильный!» — сказал Никита Нестеров в видео, опубликованном пресс-службой баскетбольного ЦСКА.

Сегодня, 3 июня, состоится четвёртый матч между ЦСКА и «Зенитом». Он пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск.