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«Невозможно сдвинуть с места». Карузо рассказал о сложностях защиты против Николы Йокича

«Невозможно сдвинуть с места». Карузо рассказал о сложностях защиты против Николы Йокича
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо рассказал, каково это — защищаться против центрового и лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича во время встреч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) этого года. В частности, Карузо вспомнил седьмой матч серии между командами.

«Я был совершенно вымотан после седьмой игры, не стану скрывать. Я готов отдать все силы на площадке, если потребуется — даже жизнь. А этот парень силён, как линейный в американском футболе, его просто невозможно сдвинуть с места», — сказал Карузо во время подкаста Pardon My Take.

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