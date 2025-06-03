Одноклубница россиянки Косу в женской НБА претендует на награду MVP в сезоне-2025

Одноклубница российской баскетболистки Анастасии Косу по команде «Миннесота Линкс», выступающей в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), основной форвард Нафиса Коллье лидирует в списке претендентов на MVP сезона-2025.
Предлагаем вашему вниманию весь список претендентов, опубликованный Bovada:
Нафиса Коллье («Миннесота Линкс») -300;
Кейтлин Кларк («Индиана Февер») +400;
Эйжа Уилсон («Лас Вегас Эйсес») +850;
Брианна Стюарт («Нью-Йорк Либерти») +5000;
Келси Плам («Лос-Анджелес Спаркс») +6500;
Сату Сабалли («Финикс Меркури») +7500;
Алисса Томас («Индиана Февер») +10 000;
Наташа Клауд («Нью-Йорк Либирти») +10 000;
Ннека Огвумике («Сиэтл Шторм») +10 000;
Сабрина Ионеску («Нью-Йорк Либерти») +10 000;
Джеки Янг («Лас Вегас Эйсес») +15 000.