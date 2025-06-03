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Одноклубница россиянки Косу в женской НБА претендует на награду MVP в сезоне-2025

Одноклубница российской баскетболистки Анастасии Косу по команде «Миннесота Линкс», выступающей в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), основной форвард Нафиса Коллье лидирует в списке претендентов на MVP сезона-2025.

Предлагаем вашему вниманию весь список претендентов, опубликованный Bovada:

Нафиса Коллье («Миннесота Линкс») -300;

Кейтлин Кларк («Индиана Февер») +400;

Эйжа Уилсон («Лас Вегас Эйсес») +850;

Брианна Стюарт («Нью-Йорк Либерти») +5000;

Келси Плам («Лос-Анджелес Спаркс») +6500;

Сату Сабалли («Финикс Меркури») +7500;

Алисса Томас («Индиана Февер») +10 000;

Наташа Клауд («Нью-Йорк Либирти») +10 000;

Ннека Огвумике («Сиэтл Шторм») +10 000;

Сабрина Ионеску («Нью-Йорк Либерти») +10 000;

Джеки Янг («Лас Вегас Эйсес») +15 000.