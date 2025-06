Эксперт намекнул на низкий интерес к Уильямсону. В обмене предложат проблемные контракты

Североамериканский журналист, эксперт и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шамит Дуа высказался по поводу вероятного обмена тяжёлого форварда и лидера «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Существует распространённое мнение — и это уже было видно на примере Деррика Роуза и Кристапса Порзингиса, — что всегда найдутся команды, которых не особенно волнует репутация игрока, если у них есть достаточно информации, что дело уладят вне суда и обвинения не получат развития. Такие команды обычно не обращают внимания на имиджевые риски, но, как правило, они либо достаточно отчаянны, либо не готовы предложить что-то действительно ценное в обмен.

В подобных ситуациях вы получите невыгодные контракты и, скорее всего, не получите драфт-пиков. А если и получите, то это будут поздние пики. Например, обмен вроде Эндрю Уиггинс и Данкана Робинсона на Зайона и какой-нибудь небольшой контракт для баланса», — заявил Дуа на YouTube-канале In The N.O.