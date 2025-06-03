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«Вот что я сделаю с Яннисом». Кузма выложил видео с боксёрской тренировки

«Вот что я сделаю с Яннисом». Кузма выложил видео с боксёрской тренировки
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29-летний форвард «Милуоки Бакс» американец Кайл Кузма в шутку отреагировал на слухи о возможном уходе лидера команды, тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо из клуба.

«Что я сделаю с Яннисом, если он решит уйти», — подписал видео с боксёрской тренировки Кайл Кузма.

Греческий атлет был выбран на драфте-2013 североамериканской организации под общим 15-м номером. Он является семикратным участником Матча всех звёзд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата в 2019 и 2020 годах, а также MVP финальной серии в 2021 году.

Ранее неоднократно сообщалось, что Адетокунбо может сменить клубную прописку в нынешнее межсезонье.

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