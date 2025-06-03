Владельцы «Олимпиакоса» наотрез отказались от переговоров с «Панатинаикосом» — SDNA

Инциденты после двух напряжённых матчей серии греческого «Олимпиакоса» с «Панатинаикосом» продолжают волновать местную общественность. Министерство спорта Греции призвало владельцев обоих клубов обсудить всё за круглым столом переговоров, чтобы чемпионат Греции мог спокойно продолжиться, но владельцы «Олимпиакоса» братья Ангелопулосы категорически отказались вести переговоры с боссом «Панатинаикоса» Димитрисом Яннакопулосом, и их позиция в его отношении не изменилась. Об этом сообщает SDNA.

Напомним Яннакопулос подал в суд на братьев Ангелопусов, сославшись в иске на публичные оскорбительные и клеветнические заявления в свой адрес, сделанные Ангелопулосами в прямом эфире во время и после второго матча финальной серии чемпионата Греции между их клубами.

Правительство объявило, что чемпионат будет приостановлен, если стороны не встретятся в среду, 4 июня.