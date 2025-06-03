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Егор Дёмин: хочу показать миру, что в России есть игроки и что за нами нужно следить

Егор Дёмин: хочу показать миру, что в России есть игроки и что за нами нужно следить
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Российский баскетболист Егор Дёмин высказался о развитии баскетбола в России.

«100% развивается. Сейчас очень много талантливых ребят моего возраста и младше, я слежу за многими. Яркий пример – Илья Ермаков, также Егор Амосов, Илья Фролов, Лев Свинин. Прогресс точно есть. Возможно, самая большая цель для меня сейчас — заинтересовать и замотивировать других ребят. Показать, что моя мечта, ставшая целью, сейчас переходит в реальность. Нет ничего невозможного.

И когда сборная России вернётся на международную арену, мы сможем показать хорошие результаты с обновлённым поколением. Для меня это главный приоритет – быть игроком сборной России. Одна из моих самых больших целей – поехать на Олимпиаду и представлять свою страну. Я хочу показать миру, что в России есть игроки и что за нами нужно следить», — приводит слова Дёмина Mash.

Отметим, что Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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