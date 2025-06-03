Егор Дёмин назвал свои сильные стороны в сравнении с игроками НБА

Известный российский баскетболист Егор Дёмин рассказал в чём превосходит других игроков НБА.

«Моя одна из самых сильных сторон, по сравнению с остальными ребятами на драфте, – это баскетбольный IQ, мыслить во время игры и вне её. На драфт-комбайне я очень ждал интервью с командами. Потому что на этой территории я лучший. Я не был лучшим на тестах, я не самый физически сильный, я не самый быстрый, у меня не самый высокий прыжок. Но вот в плане общения – это моя одна из сильных сторон. Я думаю, что мог бы произвести впечатления на команды больше всех в плане общения, того, как я мыслю в плане игры. Для меня это не просто побежал и забил мяч, это намного больше. Я смотрю на это более с философской стороны», — приводит слова Дёмина Mash.

Напомним, Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.