Егор Дёмин: Овечкин — амбассадор нашего спорта

Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, на кого из российских спортсменов он ориентируется.

«Безусловно, Александр Овечкин. Это амбассадор российского спорта, настоящий пример для детей, каким должен быть спортсмен. Я его лично пока не знаю, но очень хочу встретиться и пообщаться с ним. Узнать, на что ему пришлось пойти во время его легендарного пути, чтобы стать тем, кем он является. Это легенда российского спорта и очень большой человек для страны.

Андрей Кириленко — большой пример для меня. Очень круто слышать о нём в разговорах с командами, когда мне советуют следить за его игрой, изучать его игру. Огромная честь для меня знать его лично и просто быть первым русским игроком в НБА после долгого перерыва», — приводит слова Дёмина Mash.

Отметим, что Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.