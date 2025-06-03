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Егор Дёмин: Овечкин — амбассадор нашего спорта

Егор Дёмин: Овечкин — амбассадор нашего спорта
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Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, на кого из российских спортсменов он ориентируется.

«Безусловно, Александр Овечкин. Это амбассадор российского спорта, настоящий пример для детей, каким должен быть спортсмен. Я его лично пока не знаю, но очень хочу встретиться и пообщаться с ним. Узнать, на что ему пришлось пойти во время его легендарного пути, чтобы стать тем, кем он является. Это легенда российского спорта и очень большой человек для страны.

Андрей Кириленко — большой пример для меня. Очень круто слышать о нём в разговорах с командами, когда мне советуют следить за его игрой, изучать его игру. Огромная честь для меня знать его лично и просто быть первым русским игроком в НБА после долгого перерыва», — приводит слова Дёмина Mash.

Отметим, что Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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