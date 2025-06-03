ЦСКА разгромил «Зенит» и сравнял счёт в финальной серии Единой лиги

В Москве завершился четвёртый матч финальной серии Единой лиги, в котором встречались местный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».
Игра закончилась победой армейцев со счётом 85:62.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 16 очков, добавив к ним четыре подбора и четыре результативные передачи. 14 очков на свой счёт записал Антон Астапкович.
В составе «Зенита» 13 очков и четыре подбора на свой счёт записал Алекс Пойтресс. По 11 очков набрали Андрей Воронцевич и Александр Щербенёв.
Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 2-2
Пятый матч серии состоится 6 июня в Санкт-Петербурге. Напомним, финальная серия проходит в формате до четырёх побед.