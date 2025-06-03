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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА — «Зенит»: результат пятого матча финальной серии Единой лиги

ЦСКА разгромил «Зенит» и сравнял счёт в финальной серии Единой лиги
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В Москве завершился четвёртый матч финальной серии Единой лиги, в котором встречались местный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

Игра закончилась победой армейцев со счётом 85:62.

Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 62
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 16, Астапкович - 13, Ухов - 11, М'Бай - 11, Джекири - 8, Аврамович - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 7, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Зенит: Пойтресс - 13, Щербенев - 11, Воронцевич - 11, Бэйкон - 8, Швед - 5, Захаров - 5, Уайт - 5, Фрейзер - 2, Рыжов - 2, Жбанов, Хантер

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 16 очков, добавив к ним четыре подбора и четыре результативные передачи. 14 очков на свой счёт записал Антон Астапкович.

В составе «Зенита» 13 очков и четыре подбора на свой счёт записал Алекс Пойтресс. По 11 очков набрали Андрей Воронцевич и Александр Щербенёв.

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 2-2

Пятый матч серии состоится 6 июня в Санкт-Петербурге. Напомним, финальная серия проходит в формате до четырёх побед.

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