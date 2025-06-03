Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 3 июня
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Сегодня, 3 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках четвёртого матча финальной серии турнира в Москве на арене «Мегаспорта» встречались ЦСКА и «Зенит». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 3 июня:
ЦСКА — «Зенит» — 85:62.
Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 62
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 16, Астапкович - 13, Ухов - 11, М'Бай - 11, Джекири - 8, Аврамович - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 7, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Зенит: Пойтресс - 13, Щербенев - 11, Воронцевич - 11, Бэйкон - 8, Швед - 5, Захаров - 5, Уайт - 5, Фрейзер - 2, Рыжов - 2, Жбанов, Хантер
После четырёх встреч счёт в серии равный — 2-2. Золотые медали завоюет команда, которая одержит четыре победы в серии. Следующий матч между этими командами пройдёт 12 июня в Санкт-Петербурге. Её начало — в 17:00 мск. А в серии за третье место встречаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».
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