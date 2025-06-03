Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 3 июня

Сегодня, 3 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках четвёртого матча финальной серии турнира в Москве на арене «Мегаспорта» встречались ЦСКА и «Зенит». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 3 июня:

ЦСКА — «Зенит» — 85:62.

После четырёх встреч счёт в серии равный — 2-2. Золотые медали завоюет команда, которая одержит четыре победы в серии. Следующий матч между этими командами пройдёт 12 июня в Санкт-Петербурге. Её начало — в 17:00 мск. А в серии за третье место встречаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».