Том Тибодо уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» уволила Тома Тибодо с поста главного тренера, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Тибодо занимал эту должность пять сезонов.

«Никс» концентрируются на стремлении к чемпионству и считают, что новый взгляд на команду поможет ей сделать следующий шаг вперёд», — пишет Чарания.

Тибодо привёл «Никс» к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.

Свою последнюю игру «Нью Йорк Никс» провёл в ночь с 31 мая на 1 июня, где проиграл со счётом 108:125 «Индиане Пэйсерс» в рамках шестого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА и уступил в серии со счётом 2-4.