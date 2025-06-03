Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Том Тибодо уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс»

Том Тибодо уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс»
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» уволила Тома Тибодо с поста главного тренера, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Тибодо занимал эту должность пять сезонов.

«Никс» концентрируются на стремлении к чемпионству и считают, что новый взгляд на команду поможет ей сделать следующий шаг вперёд», — пишет Чарания.

Тибодо привёл «Никс» к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.

Свою последнюю игру «Нью Йорк Никс» провёл в ночь с 31 мая на 1 июня, где проиграл со счётом 108:125 «Индиане Пэйсерс» в рамках шестого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА и уступил в серии со счётом 2-4.

Материалы по теме
Они подняли НБА на новый уровень. Соперничество Мэджика и Бёрда не знало границ
Они подняли НБА на новый уровень. Соперничество Мэджика и Бёрда не знало границ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android