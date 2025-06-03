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Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Зенитом» в 4-м матче финала

Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Зенитом» в 4-м матче финала
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после уверенной победы своих подопечных над «Зенитом» в четвёртом матче финальной серии Единой лиги — 2024/2025. ЦСКА победил «Зенит» со счётом 85:62.

Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 62
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 16, Астапкович - 13, Ухов - 11, М'Бай - 11, Джекири - 8, Аврамович - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 7, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Зенит: Пойтресс - 13, Щербенев - 11, Воронцевич - 11, Бэйкон - 8, Швед - 5, Захаров - 5, Уайт - 5, Фрейзер - 2, Рыжов - 2, Жбанов, Хантер

«Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня. Это очень много значит для нас, их поддержка по-настоящему классная. Для меня важно, что в сложные моменты, в которых мы оказались, команда отреагировала правильно и продемонстрировала классный характер. Но нам нужно одержать как минимум одну победу на площадке в Санкт-Петербурге, работа ещё не сделана до конца», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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