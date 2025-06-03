Пистиолис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Зенитом» в 4-м матче финала

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после уверенной победы своих подопечных над «Зенитом» в четвёртом матче финальной серии Единой лиги — 2024/2025. ЦСКА победил «Зенит» со счётом 85:62.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня. Это очень много значит для нас, их поддержка по-настоящему классная. Для меня важно, что в сложные моменты, в которых мы оказались, команда отреагировала правильно и продемонстрировала классный характер. Но нам нужно одержать как минимум одну победу на площадке в Санкт-Петербурге, работа ещё не сделана до конца», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.