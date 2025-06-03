Кущенко объяснил причины поражения «Зенита» в матче с ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о причинах поражения «Зенита» в четвёртом матче финальной серии Единой лиги с ЦСКА (62:85, 2-2 в серии).

«Сценарий у каждой игры разный. Потеря ключевых игроков «Зенита» очень повлияла на этот матч. Жбанова, который цементировал защиту и справлялся со всеми лидерами ЦСКА. Информация о том, что Швед играл с травмой, тоже подтверждается. При этом посмотрите, тон задала защита ЦСКА. За полторы четверти ЦСКА убежал вперёд, а «Зенит» не смог вернуться в игру. Хантер тоже не сыграл без Жбанова и Шведа. У «Зенита» было колоссальное желание.

Думаю, что всё впереди. Плей‑офф с полуфиналов украшает наш баскетбол. Надеюсь, что в пятом матче соберутся полные трибуны», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».