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Кущенко объяснил причины поражения «Зенита» в матче с ЦСКА

Кущенко объяснил причины поражения «Зенита» в матче с ЦСКА
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о причинах поражения «Зенита» в четвёртом матче финальной серии Единой лиги с ЦСКА (62:85, 2-2 в серии).

Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 62
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 16, Астапкович - 13, Ухов - 11, М'Бай - 11, Джекири - 8, Аврамович - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 7, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Зенит: Пойтресс - 13, Щербенев - 11, Воронцевич - 11, Бэйкон - 8, Швед - 5, Захаров - 5, Уайт - 5, Фрейзер - 2, Рыжов - 2, Жбанов, Хантер

«Сценарий у каждой игры разный. Потеря ключевых игроков «Зенита» очень повлияла на этот матч. Жбанова, который цементировал защиту и справлялся со всеми лидерами ЦСКА. Информация о том, что Швед играл с травмой, тоже подтверждается. При этом посмотрите, тон задала защита ЦСКА. За полторы четверти ЦСКА убежал вперёд, а «Зенит» не смог вернуться в игру. Хантер тоже не сыграл без Жбанова и Шведа. У «Зенита» было колоссальное желание.

Думаю, что всё впереди. Плей‑офф с полуфиналов украшает наш баскетбол. Надеюсь, что в пятом матче соберутся полные трибуны», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

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