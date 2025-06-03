Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в четвёртом матче с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче финальной серии Единой лиги с ЦСКА (62:85, 2-2 в серии).
Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 62
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 16, Астапкович - 13, Ухов - 11, М'Бай - 11, Джекири - 8, Аврамович - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 7, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Зенит: Пойтресс - 13, Щербенев - 11, Воронцевич - 11, Бэйкон - 8, Швед - 5, Захаров - 5, Уайт - 5, Фрейзер - 2, Рыжов - 2, Жбанов, Хантер
«Поздравляю ЦСКА, мы с середины второй четверти практически сдались. Мы потеряли концентрацию, перестали играть. Пришли в раздевалку, чтобы разобраться, что происходит. Но в начале третьей четверти была просто катастрофа, игра будто не существовала для нас. Это матч, который нужно забыть как можно быстрее», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
ЦСКА сравнял счёт в серии — 2-2.
Пятая встреча серии состоится 6 июня в Санкт-Петербурге. Напомним, финальная серия проходит в формате до четырёх побед.
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