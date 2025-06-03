Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» в четвёртом матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче финальной серии Единой лиги с ЦСКА (62:85, 2-2 в серии).

«Поздравляю ЦСКА, мы с середины второй четверти практически сдались. Мы потеряли концентрацию, перестали играть. Пришли в раздевалку, чтобы разобраться, что происходит. Но в начале третьей четверти была просто катастрофа, игра будто не существовала для нас. Это матч, который нужно забыть как можно быстрее», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

ЦСКА сравнял счёт в серии — 2-2.

Пятая встреча серии состоится 6 июня в Санкт-Петербурге. Напомним, финальная серия проходит в формате до четырёх побед.