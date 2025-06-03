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Андрей Воронцевич: интрига в финале Единой лиги сохраняется

Андрей Воронцевич: интрига в финале Единой лиги сохраняется
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Единой лиги с ЦСКА (62:85, 2-2 в серии).

Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 62
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 16, Астапкович - 13, Ухов - 11, М'Бай - 11, Джекири - 8, Аврамович - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 7, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Зенит: Пойтресс - 13, Щербенев - 11, Воронцевич - 11, Бэйкон - 8, Швед - 5, Захаров - 5, Уайт - 5, Фрейзер - 2, Рыжов - 2, Жбанов, Хантер

«Прежде всего поздравляю ЦСКА с победой. Проигрывать 41 очко по ходу встречи непозволительно. Будем разбирать, сейчас одни эмоции, о том, что нужно что-то перестраивать. Немножко не хватило настроя. У нас нет некоторых игроков, желаю им скорее восстановиться. Будем разбирать и проводить работу над ошибками.

Конечно, проигрывать никому не нравится, никто не любит это дело, но сейчас 2-2, интрига сохраняется. Готовимся к следующему матчу, так как до него останется всего три дня. Особо расстраиваться не стоит, нужно забыть как страшный сон и идти дальше», — приводит слова Воронцевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

ЦСКА сравнял счёт в серии — 2-2.

Пятая встреча серии состоится 6 июня в Санкт-Петербурге. Напомним, финальная серия проходит в формате до четырёх побед.

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